Выпускники Донбасса и Новороссии в 2024 году смогут получить аттестат без экзаменов

Они будут сдавать ЕГЭ по желанию для поступления в вузы, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выпускники 11-х классов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2024 году смогут получить аттестат по итогам оценок, а ЕГЭ будет сдаваться ими по желанию для поступления в вузы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Участники государственной итоговой аттестации (ГИА-11), обучающиеся в новых регионах, по решению новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором проходят ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике или в форме промежуточной аттестации. ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы", - говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и для выпускников 9-х классов, добавили в ведомстве. Ранее предполагалось, что выпускники 9-х и 11-х классов в новых регионах РФ с 2024 года будут сдавать ОГЭ или ЕГЭ соответственно или государственный выпускной экзамен по двум обязательным предметам - русскому языку и математике.

Кроме того, выпускники 9-х классов этих регионов в этом году освобождаются от прохождения итогового собеседования по русскому языку, а выпускники 11-х классов - от итогового сочинения (изложения).

Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении, а также ЕГЭ и ОГЭ, добавили в ведомстве.