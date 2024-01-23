В Петербурге открыли выставку о преемственности медицины в годы блокады и во время СВО

В экспозицию вошли, в частности, рассекреченные документы из фондов Российского государственного архива новейшей истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Выставочный проект "Сердце осажденного города. Ленинград - Донецк" о медицине в годы блокады Ленинграда и ее преемственности в оказании медпомощи в зоне специальной военной операции открыли в Военно-медицинском музее. Об этом рассказал журналистам куратор проекта, научный сотрудник музея Никита Алтухов.

"Иногда для подрастающего поколения рассказы о событиях блокадного Ленинграда практически ничего не значат, эти события были когда-то давно, они видели о них в фильмах, читали в книгах, а то, что происходит сейчас, об этом все знают, мы видим проявление этих событий, поэтому очень легко провести связь", - сказал он.

По словам куратора, на выставке представлено около 100 предметов - медицинские инструменты, препараты, аптечки военнослужащих, документы, видео- и фотоматериалы, которые отражают связь прошлого с настоящим.

Как отметил Алтухов, Военно-медицинский музей ведет активную работу по созданию фонда, посвященного специальной военной операции. Предметы, которые представлены на выставке, поступили в музей недавно и будут показаны посетителям впервые. Среди уникального на выставке можно увидеть рассекреченные документы из фондов Российского государственного архива новейшей истории. Они раскрывают подробности подвигов медицинских работников Ленинграда при эвакуации населения.

"Вообще документов, связанных с эвакуацией из Ленинграда, достаточно мало. Если мы говорим о списках эвакуированных, то это вообще огромнейшая редкость. Здесь у нас представлен документ без конкретных имен, с таким постановительным характером - что требуется для того, чтобы эвакуировать человека, куда они будут направлены впоследствии и каким образом", - добавил научный сотрудник музея.

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает миллион человек. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года. Этот день ежегодно отмечается как день Ленинградской победы

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту.