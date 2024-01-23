В Пскове на выставке представили редкие архивы о блокаде Ленинграда

Посетители, в частности, смогут узнать биографию Тани Савичевой, которая в своем дневнике рассказывала о смерти членов семьи в осажденном городе

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Выставка архивных документов, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941 - 1944 годов. В экспозиции представлены редкие фотоматериалы того времени, в том числе снимки первого продовольственного обоза, отправленного в осажденный город, сообщила ТАСС директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

"Сегодня в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов мы открыли выставку "Все это было, было в Ленинграде!", она приурочена к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. В экспозиции мы представили редкие подлинные письма из блокадного города, почтовые карточки на тему жизни этого города в 1943 году, а также уникальные хранящиеся в архиве воспоминания мирных жителей, переживших блокаду. Большинство архивных материалов представлено впервые", - сказала Исакова.

Она также добавила, что на выставке можно будет познакомиться с биографией Тани Савичевой, уроженки Псковской области, жительницы блокадного Ленинграда, которая вела дневник, где рассказывала о смерти членов своей семьи в осажденном городе.

"В некоторых публикациях ошибочно считают и указывают местом [ее] рождения Ленинград. Как удалось установить, в архиве ЗАГС Псковской области хранится актовая запись, согласно которой Татьяна Николаевна Савичева родилась 23 января 1930 года на родине своих родителей в деревне Дворище Гдовского района. Через несколько лет, когда истечет срок ее хранения в ЗАГСе, запись будет передана на хранение в Государственный архив Псковской области", - сказала собеседница агентства.

Часть экспозиции посвящена отправке первого продовольственного обоза в Ленинград. "В одном из разделов выставки посетители смогут увидеть фотографии того самого обоза, который в 1942 году был направлен в Ленинград. Представим также кинохронику и интервью жителей о блокаде Ленинграда. Работа выставки продлится до 15 апреля 2024 года. Вход свободный", - уточнила Исакова.