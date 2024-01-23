Число поступающих в медколледж Геническа выросло в 10 раз за два года

Показатель достиг почти 300 человек

ГЕНИЧЕСК, 23 января. /ТАСС/. Сопредседатель центрального избирательного штаба Владимира Путина Артем Жога обратится к властям Херсонской области с просьбой построить дополнительные аудитории при Геническом медицинском колледже, которых не хватает из-за 10-кратного увеличения числа поступающих. Об этом журналистам сообщил сам Жога по итогам общения с преподавателями и учащимися колледжа.

"Студенты и педагоги колледжа сказали, что из-за наплыва студентов хотелось бы провести реконструкцию аудиторий, в которых проводятся занятия. Потому что студентов намного больше, они не рассчитывали на такой объем. Соответственно, с руководством региона поговорим, чтобы добавили аудитории", - сказал Жога.

Как уточнили на встрече сами педагоги, в последние два года число поступающих выросло почти до 300 человек, при этом ранее учиться приходили 30-40 абитуриентов.

В Херсонской области сохраняется проблема острой нехватки врачей и среднего медицинского персонала. В декабре председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что вакантными в этой сфере остаются почти 2 тыс. ставок.