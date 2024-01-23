В Киргизии запретили закрывать дела в связи с примирением сторон по факту изнасилования

Также в республике исключат срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, указали в пресс-службе президента

БИШКЕК, 23 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за преступления против половой неприкосновенности в Киргизии, уголовные дела в этой сфере не будут прекращаться даже после примирения сторон.

"Уголовные дела по тяжким преступлениям (в том числе изнасилование) в связи с примирением сторон не прекращаются. Исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.

Также в республике исключаются срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора, выхода под залог.

"Закон принят в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств", - отмечается в сообщении.