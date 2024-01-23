Путин обещал дать поручение Кравцову о создании Всероссийского родительского комитета

Президент предупредил, что необходимо проработать функции этого комитета

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать Всероссийский родительский комитет, но предупредил, что необходимо проработать его функции.

На встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов одна из участниц предложила главе государства создать движение о создании Всероссийского родительского комитета. "Знаете, организовать, наверное, не сложно, тем более я скажу министру [просвещения РФ Сергею Кравцову] - он сделает все сразу быстро", - ответил президент.

"Но дело же не в этом. Нам только понять, что он будет делать, этот родительский общероссийский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", - сказал он.

Путин обратил внимание на слова участницы встречи о том, что ей помогают школьные родительские комитеты в решении определенных вопросов, но уточнил, что бы делала такая организация на общероссийском уровне. Участница, в свою очередь, рассказала, что организация могла бы продвигать инициативы на уровень страны.

"Ну давайте. Я обязательно скажу министру, он точно совершенно подхватит это. Я - за, думаю, что это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой и, в данном случае, федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом. Надо только все проработать, понять, чем он конкретно будет заниматься", - поддержал идею Путин.

Глава государства также спросил у участницы встречи, приняла бы она участие в этой организации. И, получив утвердительный ответ, отметил: "Договорились, я обязательно министру подскажу, и это проработаем. Спасибо за идею".