Путин считает многодетную семью опорой страны

Президент пояснил, что считает многодетные семьи настолько важными, потому что именно в них воспитываются те основные качества человека, на которых держится и семья, и страна

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов назвал многодетную семью опорой России.

"Без всяких сомнений могу сказать, что многодетная семья - это опора страны. Да и вообще, семья, а многодетная тем более, это опора", - сказал президент. Российский лидер напомнил, что власти специально инициировали целую гамму мероприятий в рамках Года семьи, который стартовал в 2024 году. "Их, по-моему, там 300 или даже больше. И без всяких сомнений, главные участники всех этих событий - это вы, ваши семьи, семьи, где растут, воспитываются дети. И, конечно, чем больше детей, тем лучше", - сказал Путин.

Он напомнил, что накануне подписал указ о статусе многодетных семей. По словам главы государства, об этом неоднократно просили люди, с которыми он встречался. "Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, что это все сыграет должным образом с тем, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей территории страны", - сказал Путин.

Президент пояснил, что считает многодетные семьи настолько важными, потому что именно в них воспитываются те основные качества человека, на которых держится и семья, и страна. Среди таких качеств Путин назвал уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что с этим связано. "Это и есть вот те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем. Собственно говоря, вся наша внутренняя политика, экономическая политика, так или иначе связана с поддержкой семьи", - подчеркнул он.

"Я понимаю, отдаю себе отчет в том, что еще много предстоит сделать. А знаете, наверное, государство сможет считать, что оно сделало по-максимуму, когда не нужно будет особых программ, а просто естественное функционирование экономического организма, социальной сферы будет такое, что сколько бы ни было детей в семье, все было бы комфортно, и выстроены были бы такие общие условия функционирования экономики страны, социальной сферы, что не возникало бы никаких вопросов, автоматом включались бы те меры поддержки, которые мы вырабатываем", - признался глава государства.

Путин подчеркнул, что власти старались собрать полный пакет мер поддержки семьи с момента беременности будущей мамы до 18-летия ребенка. "Но теперь, если обратили внимание, для молодых людей, которые учатся на очном отделении до 23-х лет, эти программы тоже будут продолжаться, будут продолжать действовать", - подытожил он.