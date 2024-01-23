На станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково обновили контактную сеть

Выполненные работы позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс, а также в целом повысить надежность системы тягового электроснабжения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Контактную сеть на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково в Москве модернизировали, что должно повысить ее надежность. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Октябрьской железной дороги (ОЖД) по Московскому региону Яна Менделева.

"Для повышения надежности электроснабжения на станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги проведена замена контактной сети на провода большего сечения. Выполненные работы позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс, а также в целом повысить надежность системы тягового электроснабжения", - сказала Менделеева.

Она отметила, что в связи с запуском в августе 2023 года движения поездов по МЦД-3 нагрузка на систему тягового электроснабжения на станциях Ленинградского направления заметно выросла, что приводило к сбоям в работе в моменты пиковых нагрузок.

"Для минимизации неудобств пассажиров реконструкция контактной сети проводилась без существенного прекращения движения поездов", - заключила собеседница агентства.