Заключенному под домашний арест настоятелю Киево-Печерской лавры разрешили посещать врачей

Состояние здоровья митрополита Павла значительно ухудшилось за время пребывания в СИЗО и ссылки за пределы Киева, рассказал адвокат Никита Чекман

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде залога настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павлу, находящемуся под домашним арестом, разрешив ему отлучаться из дома для посещения медучреждений. Об этом сообщил адвокат иерарха Никита Чекман.

"Сегодня Печерским судом Киева было объявлено определение по результатам вчерашнего подготовительного заседания по делу митрополита Павла. Во время заседания рассматривалось ходатайство прокурора о продлении обязанностей, возложенных на иерарха. Суд учел позицию стороны защиты и состояние здоровья митрополита Павла, которое значительно ухудшилось за время пребывания его в СИЗО и ссылки за пределы Киева, и предоставил разрешение беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения", - написал он в Telegram-канале.

Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России 1 апреля 2023 года - на следующий день после разрыва властями договора об аренде монастыря с УПЦ. Иерарх был отправлен под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям. После этого суд изменил ему меру пресечения на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен ($900 тыс. по действовавшему тогда курсу Нацбанка страны). Прокуратура не согласилась с этой суммой и подала апелляцию с просьбой ее увеличить почти в два раза.

Тем не менее еще до рассмотрения апелляции залог был внесен, 7 августа прошлого года митрополита освободили из-под стражи. При этом 11 августа Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца действие наложенных на митрополита ограничений. Он обязан носить электронный браслет, не покидать село Вороньков под Киевом без уведомления следователя, по первому требованию являться для дачи показаний и воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями. Позже эти обязательства продлевались несколько раз.