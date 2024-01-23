Путин принял приглашение оленевода приехать на Ямал

Президент отметил, что был в Ямало-Ненецком автономном округе у энергетиков

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. Он ответил согласием на приглашение местного оленевода в ходе встречи на форуме "Родные - любимые".

"Постараюсь приехать обязательно, - пообещал президент. - Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно". В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что "в чуме был неоднократно".

"Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, - сказал президенту житель Ямала. - Очень тебя любят в тундре".

Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. "Буровую вставляют, так чистенько делают, - рассказал оленевод. - Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали". "То есть об экологии заботятся", - подытожил президент.