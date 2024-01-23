Путин считает, что народные музыкальные инструменты сохраняют культуру и историю России

По словам президента, русская культура имеет немаловажное значение

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Народные музыкальные инструменты - это "особая статья", они сохраняют культуру и историю страны, считает президент РФ Владимир Путин.

Один из участников встречи главы государства с победителями всероссийских семейных конкурсов, приехавший из Луганской Народной Республики, рассказал о том, как в регионе реализуется программа по поддержке музыкальных школ, отметил, что большой интерес у жителей вызывают русские народные инструменты: балалайка, аккордеон, баян. Выслушав его, президент сказал: "Что касается народных инструментов, то это, конечно, особая, что называется, статья. Это то, что сохраняет нашу историю, нашу культуру. Она у нас такая многообразная, такая красивая, такая яркая".

По словам Путина, русская культура имеет немаловажное значение. "Имею в виду то государствообразующее значение, которое играют русский народ и русская культура", - пояснил он, заметив, что обмен информацией и традициями - это чрезвычайно важная вещь, которая стабилизирует весь морально-нравственный фундамент нации.