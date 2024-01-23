Путин рассказал об успехе конкурса "Это у нас семейное"

Президент обратил внимание, что состязания позволяют вовлечь все поколения семьи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский конкурс "Это у нас семейное" пользуется большой популярностью, в нем уже принимает участие около 600 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Одна из присутствующих рассказала, что вместе с родными они были в числе первых участников проекта "Это у нас семейное", и состязания помогли им еще больше сплотиться, найти друзей.

"1 сентября в прошлом году говорили об этом конкурсе, и я тогда предположил, что он будет очень популярным. Так и есть. 600 тыс. человек у нас принимают участие. Свыше полумиллиона. Он вызвал большой интерес, потому что формат оказался удачным", - отреагировал Путин.

Президент обратил внимание, что состязания позволяют вовлечь все поколения семьи. "Вся деятельность, вся работа этого конкурса основана на том, что семью сплачивает", - указал глава государства, назвав это решение интересным и полезным. Он также пожелал семье удачи в конкурсе.

Конкурс "Это у нас семейное" организуют Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. Затем состоятся окружные полуфиналы и финал.

О запуске нового проекта сообщил президент в ходе открытого урока "Разговор о важном" в прошлом сентябре. Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.