Путин: многодетные могут рассчитывать на равные льготы по всей РФ после подписания указа

По словам президента, "вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Многодетные семьи могут рассчитывать на одинаковые льготы на всей территории России после подписания указа об их статусе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

"Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории Российской Федерации, - сказал он. - И, конечно, посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее, они должны быть единообразно применены на всей территории Российской Федерации. Вряд ли это будет сделано по щелчку с сегодня на завтра, но цель указа - как раз выровнять все вот эти вещи".

Путин обратил внимание, что федеральные льготы, например, материнский капитал, действуют эффективно и повсеместно. "Допустим, [есть] льготы по ЖКХ, если уровень доходов семьи ниже определенной суммы и так далее", - отметил президент.