Газ начнет поступать в Балтийск летом 2024 года

По словам губернатора Антона Алиханова, все работы по регуляторным пунктам, ремонту ранее проведенных внутрипоселковых и внутригородских газопроводов завершены

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Трубопроводный газ поступит в самый западный город РФ Балтийск в Калининградской области летом 2024 года. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

"Газ в Балтийске - легкий вопрос. Работы выполнены уже больше чем на 90%. <…> У нас сейчас заключен будет контракт на повторную дополнительную внутритрубную диагностику. <…> Газ в Балтийск точно добьем, летом уже сможем торжественную провести церемонию", - сказал Алиханов.

Алиханов отметил, что самым важным является вопрос времени врезки в магистральный газопровод. "Газпром разрешит нам это сделать не раньше, чем они закончат отопительный сезон. У них по графику финал отопительного сезона, по их графику газпромовскому, 15 мая. Дальше им нужно две недели на так называемые регламентные работы, и лето в нашем распоряжении для того, чтобы провести врезку в магистральный газопровод", - уточнил губернатор.

По его словам, все работы по регуляторным пунктам, ремонту ранее проведенных внутрипоселковых и внутригородских газопроводов завершены в Балтийске и некоторых пригородных населенных пунктов. В самом Балтийске строятся три котельные, которые будут работать на газе. В отопительный сезон следующего года как минимум две из них должны быть запущены.

Строительство газопровода Калининград - Светлый - Балтийск было начато в 2012 году, но он не был введен в эксплуатацию. Для выяснения состояния магистрали и пригодности к эксплуатации потребовалось ее комплексное обследование. Было установлено, что газопровод в целом пригоден к работе и его можно достраивать, но отдельные элементы, в основном запорная арматура, пришли в негодность. В 2021 году проект достройки газопровода Балтийска области получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Ожидалось, что газ поступит в Балтийск зимой 2021-2022 годов, а затем в отопительном сезоне 2022-2023 года.

Балтийск - самый западный город РФ на берегу Балтийского моря, находится в 50 км от Калининграда. По информации областных властей, в городе живут более 36,4 тыс. человек.