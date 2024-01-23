Трамваи военного времени вышли на улицы Петербурга ко Дню снятия блокады Ленинграда

В параде также приняли участие реконструкторы в форме военных и гражданских лиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Трамваи военного времени вышли на парад по центральным улицам Петербурга в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

"Сегодня [23 января] из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ на Среднем проспекте Васильевского острова вышли трамваи военной поры, это были вагоны модели МС, те самые, которые работали в Ленинграде во время блокады, а также реплики знаменитой модели ЛМ-33. Парад приурочен к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Благодаря трамваям, которые возобновили работу в апреле 1942 года, город смог дожить до прорыва и полного снятия блокады",- прокомментировал ТАСС начальник группы экспозиционно-выставочных программ экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта Павел Ялышев.

Ялышев добавил, что в параде также приняли участие реконструкторы проекта "Рекон СПб", которые были одеты в форму военных и гражданских лиц.

Трамвайный парад стал частью торжественно-памятной программы Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ к 80-летию снятия блокады. Помимо этого на акции памяти "Эстафета поколений" в честь блокадных трамвайщиков встретились все поколения большого коллектива Горэлектротранса: ветераны, работники и дети работников предприятия, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ.

Гости экспозиционно-выставочного комплекса возложили цветы к мемориальной доске и почтили память ленинградских трамвайщиков, которые выпускали на линию пассажирские трамваи даже в нечеловеческих условиях блокады.