Блиновская в СИЗО содержится в карантинной камере на 20 человек

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что блогеру, как и всем арестантам, доступны ежедневные прогулки и библиотека

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская в СИЗО временно поместили в карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня при посещении граждан в СИЗО-6 зашли к Елене Блиновской. На данный момент она содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на содержание 20 человек. При нашем посещении было несколько свободных мест в камере. После карантина она будет переведена в обычную камеру. Телевизор, холодильник и чайник есть", - сказал он. По словам правозащитника, Блиновской, как и всем арестантам, доступны ежедневные прогулки и библиотека.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил ее в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она, пренебрегая установленными ей ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.