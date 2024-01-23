Профсоюзные активисты вышли на акцию против ОИ-2024 под запись гимна СССР

Поводом для протеста стало намерение организаторов лишить муниципальных работников 10 дней отпуска для внеурочной работы во время Олимпиады

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Активисты французских профсоюзных центров использовали фонограмму гимна Советского Союза в ходе акции у мэрии Парижа против организаторов Олимпийских игр 2024 года.

Видеозапись манифестации выложил в X член столичного муниципалитета Орельен Верон.

Поводом для протеста стало намерение организаторов лишить муниципальных работников 10 дней отпуска для внеурочной работы во время Олимпиады.

Ведущий французский профцентр "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и профсоюз "Рабочая сила" (FO) потребовали повышения зарплат, выплаты единоразовых премий в декабре за работу во время Олимпиады, а также улучшения условий труда.