Музей космонавтики в Москве 27 января начинает новый цикл встреч с космонавтами

На первой встрече в рамках программы празднования Дня студента посетители встретятся с российским космонавтом-испытателем Сергеем Корсаковым

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве открывает новый сезон проекта "Герой нашего времени", в рамках которого Герои Советского Союза, Герои России, летчики-космонавты встречаются с посетителями музея. Первая встреча состоится 27 января, на нее приглашен российский космонавт-испытатель Сергей Корсаков, сообщили в пресс-службе музея.

"27 января в 15:00 в рамках большой программы празднования Дня студента посетители встретятся с покорителем космоса в кинозале музея. Гостем станет Сергей Владимирович Корсаков. Он отправился в полет 18 марта 2022 года вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым в составе "Бауманского экипажа". Все его участники закончили МГТУ им. Н. Э. Баумана. Первая космическая экспедиция Сергея Владимировича длилась 195 дней", - говорится в сообщении.

Проект "Герой нашего времени" начался в музее в прошлом году, за год в нем приняли участие более 750 человек.

В пресс-службе добавили, что День студента будут отмечать в музее 25 по 27 января. В программу вошли лекции от научных сотрудников музея, интерактивный квест по экспозиции. В частности, 25 января гостям расскажут о студенческих годах легендарных космонавтов, их профессиональной подготовке и самых востребованных специалистах в космонавтике, а 26 января можно будет узнать об особенностях работы специалиста сферы юриспруденции в космосе. Кроме того, на протяжении трех дней пройдет квест, в экспозиции музея будут размещены QR-коды, ведущие на онлайн-викторину с вопросами о знаменитых космонавтах и их студенческих годах.