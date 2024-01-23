Президент Болгарии опротестовал выбор парламентом двух судей Конституционного суда

По его мнению, выборы прошли формально и не соответствовали принципам открытости

СОФИЯ, 23 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев призвал объявить не соответствующим конституции решение парламента о выборе двух судей Конституционного суда (КС). По его мнению, выборы прошли формально и не соответствовали принципам открытости, прозрачности и гласности.

"Президент считает, что принципы открытости, прозрачности, публичности и обоснованности были нарушены, заменены формальным обсуждением и процедурами, направленными на легитимацию предварительного соглашения между правящими политическими силами", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства. Большинство депутатов сознательно проигнорировали решение КС о сроке полномочий несвоевременно избранных судей, указав, что они не могут иметь полного мандата, как утверждается в тексте.

Радев призвал не приводить избранных конституционных судей к присяге до тех пор, пока сам Конституционный суд не вынесет решение о соответствии их избрания конституционным процедурам и требованиям.

19 января большинство парламента Болгарии избрало в качестве судей Конституционного суда по парламентской квоте бывшего председателя парламентской группы коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил Десиславу Атанасову и представителя блока коалиций "Продолжаем перемены" - "Демократическая Болгария" Борислава Белазелкова. Это вызвало недовольство как со стороны оппозиции, так и среди профессионального сообщества. Кроме того, они были избраны на девять лет, хотя в соответствии с решением Конституционного суда срок из полномочий должен составлять семь лет.