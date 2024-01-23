Девочка подарила Путину "талисман победы", сделанный брянскими школьниками

Президент поблагодарил школьницу за подарок и отметил, что подобные поделки являются "частью сердечка" тех, кто помнит о российских военных и желает им удачи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Один из глиняных "талисманов победы", которые делают брянские школьники для российских военных, подарили президенту России Владимиру Путину на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

"Дорогой Владимир Владимирович, мы эти талисманы делаем со школьниками из, может я ошибусь, полимерной глины. Первая партия сохнет, мы приедем и будем их расписывать", - сказала девочка, подарившая президенту талисман.

Путин поблагодарил школьницу за подарок и отметил, что подобные поделки являются "частью сердечка" тех, кто помнит о российских военных и желает им удачи. "Спасибо, что вы это делаете, спасибо говорю сейчас и от себя лично, и от наших бойцов, которым вы это посылаете. Вы наверняка много раз слышали уже, такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают. Не как произведения искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает им удачи и победы. Так что спасибо за то, что вы делаете, и спасибо за подарок", - резюмировал глава государства.