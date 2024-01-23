Гендиректор АСИ считает эффективным липецкий проект "Беседка" для помощи подросткам

На средства гранта были обустроены помещения для реализации проекта, в частности, закуплены мебель и компьютеры для подростков

ТАСС, 23 января. Липецкий проект центра "Беседка", который создан для круглосуточной помощи подросткам в трудной ситуации, может быть распространен в региональном и федеральном масштабах. Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с подростками, сказала журналистам гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в Липецке, где прошло первое заседание Совета по улучшению качества жизни в регионе.

"Проект "Беседка" вошел в топ-10 лидеров форума "Сильные идеи", который проводится по поручению президента Российской Федерации. Проект очень интересный, потому что такого подхода очень мало, [мало] инициатив, которые работают с подростками, и сегодня [мы] увидели уникальное, интересное, очень открытое, светлое, комфортное пространство для ребят, поговорили с ребятами, с родителями - что дает им эта площадка", - рассказала она.

По словам главы АСИ, интересно, что формат проекта не имеет строгую организационную форму с программами профилактики или адаптации. "Это беседка, где встречаются ребята, общаются со взрослыми, общаются с родителями, и создается какая-то новая коммуникация, которая помогает всем участникам. Очень надеемся, что это проект вырастет в региональном масштабе, и федеральном масштабе", - сказала Чупшева. Она напомнила, что проект был отмечен грантом, который потратили на обустройство помещения для "Беседки", закупку мебели и компьютеров для подростков.

Ранее власти Липецкой области сообщили, что в 2023 году проект липецкой команды педагогов и психологов "Беседка" на форуме "Сильные идеи для нового времени" стал одним из победителей и получил грант 5 млн рублей. "Беседка" - это круглосуточный центр психолого-педагогической помощи, в который подростки они могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Центр открыли в конце 2023 года в Липецке, он позволит оказать помощь более 1,5 тыс. подростков.