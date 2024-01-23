Путин заявил об успешном развитии "Движения первых"

Одна из участниц встречи победителей всероссийских семейных конкурсов с президентом обратила внимание на то, что РДДМ объединяет огромное число детей и родителей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" развивается успешно, считает президент РФ Владимир Путин.

Одна из участниц встречи победителей всероссийских семейных конкурсов с главой государства обратила внимание на то, что "Движение первых" объединяет огромное число детей, родителей, бабушек и дедушек, помогает сплачивать поколения. "Это ["Движение первых"] была инициатива самих ребят", - отметил Путин. "Мне очень приятно слышать, что это ["Движение первых"] развивается. И что это удачное мероприятие", - добавил президент.

"Движение первых" было создано в 2022 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. В декабре 2022 года в Москве прошел первый съезд движения.