В Омской области планируют восстановить на 40% больше лесов в 2024 году

На эти цели направят 30,3 млн рублей

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Лесные хозяйства Омской области планируют провести в 2024 году лесовосстановительные работы на площади 12,6 тыс. га, что на 40% больше показателя 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления лесного хозяйства региона.

"В 2023 году лесовосстановительные работы были проведены на площади 9 тыс. га. В этом году планы по воспроизводству лесов намного больше - 12,6 тыс. га", - сказала собеседник агентства.

На эти цели направят 30,3 млн рублей. В управлении подчеркнули, что в 2022 году регион перевыполнил установленный нацпроектом "Экология" план на 53%. В 2022 году в Омской области восстановили 6,7 тыс. га лесов. Добиться лучших результатов получается, в том числе благодаря обновлению парка техники лесхозов.

Как отметили в управлении, благодаря нацпроекту лесные хозяйства уже практически завершили этот процесс. В 2024 году на приобретение техники выделено около 31 млн рублей, в 2023 году на эти цели направили менее 10 млн рублей.