Путин дал старт Году семьи в России

Событие произошло на выставке "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ дал старт Году семьи в РФ.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии в рамках Всероссийского семейного форума "Родные - Любимые". До этого Путин также пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

Президент в ноябре 2023 года подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.