Путин назвал Россию огромной семьей с общими ценностями, которые делают ее сильной

Как отметил президент, в России столетиями в согласии живут люди разных национальностей, а многообразие культур только укрепляет страну

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия - это огромная семья, где столетиями в согласии живут люди разных национальностей, а многообразие культур только укрепляет страну. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.

"Россия - это действительно огромная семья, можно сказать, семья семей. Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, нет, а напротив, объединяет Россию. Потому что у нас общие ценности большой дружной семьи. Они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными. Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина. И любых целей можно достичь, когда мы все вместе. Когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши", - сказал президент.

Путин рассказал, что семья дает людям понимание многих простых, но важных истин. "Они в советах и напутствиях отца, во всепоглощающей любви матери, в заботе сестер и братьев друг о друге, в тех семейных ценностях, которые можно глубоко осознать, впитать только в семье, и которые потом становятся теми нравственными ориентирами, помогающими разобраться в сложностях жизненного пути", - пояснил глава государства.

Он отметил, что семейные ценности поддерживают человека в жизни, позволяют стать ответственным за себя, за свою семью и за судьбу Отечества. "Семейные ценности воспитываются с детства и не обрываются за порогом родительского дома, воплощаются дальше в делах и поступках, в великой преданности родной стране, в мужестве солдат и офицеров, в наши дни - участников специальной военной операции, в работе ради общего блага: это и бескорыстный труд волонтеров, и идущая от сердца народная поддержка наших героев, наших бойцов на передовой", - перечислил глава государства.

"Безусловно, семейные ценности консолидируют общество", - подытожил он.