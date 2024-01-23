Путин назвал рождение детей главным предназначением семьи

По словам президента РФ, это продолжение рода, а значит, продолжение "нашей многовековой истории"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главное предназначение семьи - это продолжение рода, то есть продолжение многовековой истории государства, считает президент РФ Владимир Путин.

"Главное предназначение семьи - это рождение детей, продолжение рода, а значит - продолжение нашего народа, нашей многовековой истории. В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передает традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт", - сказал он на церемонии старта в России Года семьи.

Путин обратил внимание, что во всех российских регионах есть известные династии: военнослужащие, инженеры, сталевары, врачи, учителя, деятели культуры. И все это "люди разных национальностей, которые хранят верность избранному призванию и гордятся своим делом".

"На вашем форуме присутствует немало таких семейных династий. Сюда приехало более тысячи активных, деятельных, инициативных людей. Это семьи, которые внесли значимый вклад в развитие нашей страны и всего своего региона, города или поселка", - указал он.

Глава государства упомянул и о том, что у форума была насыщенная программа. Он уверен, что предложенные участниками содержательные инициативы точно будут востребованными. "Мы обязательно будем над всеми вашими идеями и предложениями работать", - заверил президент.