В Копенгагене закроют улицу, где свободно торгуют наркотиками

Это должно произойти в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена и жителями района, заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Улица Пушер-стрит (на жаргоне слово "пушер" означает мелкого наркоторговца) в районе Христиания в Копенгагене, на которой уже давно ведется открытая торговля наркотиками, в этом году будет закрыта. Об этом в эфире телеканала TV2 Kosmopol заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгор.

"Не смею обещать сегодня какую-то дату, но в ближайшие полгода мы увидим, как этот план вступит в полную силу. Это означает, что в этом году Пушер-стрит закроют", - рассказал он.

По словам политика, это должно произойти в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена и самими жителями Христиании, которые ранее требовали закрыть Пушер-стрит навсегда.

Самоуправление Вольного города Христиания (центральный район Копенгагена, имеющий статус самоуправляемой коммуны) в августе прошлого года обратилось к властям с требованием закрыть Пушер-стрит. Решение было принято на всеобщем собрании жителей Христиании на фоне произошедшей на улице стрельбы, в ходе которой один человек был убит и четверо ранены. Самоуправление Христиании подчеркнуло, что оно не располагает полномочиями для закрытия улицы и окончательное решение должны принимать власти города. При этом местные жители до этого самостоятельно перекрывали Пушер-стрит в "надежде освободить это место от тирании преступных группировок": даже в датской полиции отметили, что в последнее время те вели себя здесь все более вызывающе и жестко, а для борьбы с ними были необходимы значительные ресурсы.