Семья из Башкирии спела на встрече с Владимиром Путиным

Ахмеровы являются победителями всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья - хранитель традиций"

УФА, 23 января. /ТАСС/. Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума "Родные - любимые" на ВДНХ попросил многодетную семью Ахмеровых из Башкирии спеть песню. Они исполнили фрагмент песни "Моя семья".

На встрече присутствовали глава семьи Рустам Ахмеров, его супруга Анна, дочь Елена и сын Роман. Ахмеровы - победители всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья - хранитель традиций", выступают своим вокальным ансамблем.

Рустам работает заведующим домом культуры села Рощинский Стерлитамакского района, Анна - завучем филиала школы искусств, преподает по направлениям вокал и фортепиано. Елена учится в Балтийском федеральном университете.

Ахмеровы попали в полуфинал конкурса "Это у нас семейное", Владимир Путин пожелал им удачи. Он также отметил, что лучше всего о воспитании достойных граждан страны знают многодетные семьи.