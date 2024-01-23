Путин рассказал о своем отце и методах воспитания в своей семье

Президент отметил, что никогда не получал советов и наставлений, а воспитывался на личном примере отца

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов рассказал о своем отце и поделился методами воспитания настоящего мужчины.

Отвечая на вопрос о том, как воспитать настоящего мужчину, Владимир Путин вспомнил свою семью. Президент отметил, что никогда не получал советов и наставлений, а воспитывался на личном примере отца. "Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть, никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму и говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще. Ну, про маму тоже даже не говорю. Вы знаете, в мелочах появляется ответственность. Помню, как отец на лестнице, такой приставной, мы жили в коммуналке, и счетчик электрический был на площадке, помню, как он ползал и выписывал, знаете, там до копеечки все, что нужно заплатить за электроэнергию. И все вовремя делал. То есть это в 6 часов утра, вот сейчас мы сюда зашли, когда музыка гимна была, ну это музыка гимна Советского Союза. Ровно в 6 утра гимн играл, он уходил на работу. Потом, помню, как он встречался со своими товарищами боевыми, с другом, который вытаскивал его с поля боя и спас ему жизнь, подвергая свою жизнь опасности", - подлился он.

Президент добавил, что в первую очередь, человека воспитывает обстановка доброжелательности, любви, поддержки и доброго отношения друг к другу. Именно так, по его мнению, воспитываются дети в многодетных семьях. "Вот в жизни всегда так, а в современной жизни особенно, очень важно, чтобы человек всегда чем-то занимался, всегда шел вперед. Это касается и родителей. И когда ребенок видит, как живут родители, он в первые годы своей жизни, он копирует, просто копирует нас", - сказал Путин.

Также президент вспомнил семьи, в которых родители движутся вперед и тем самым подают пример своим детям. Он выразил надежду, что участники специальной военной операции смогут успешно вернуться в гражданскую жизнь и двигаться дальше. "Я очень рассчитываю на то, что и наши ребята, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции, подавляющее большинство из них вернется в гражданскую жизнь, и тоже не просто себя найдут, а будут успешными. Государство будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать. Вот в этом тоже залог успеха воспитания детей. Двигаться самим вперед. Все время идти вперед, работать над собой. Вне зависимости от возраста и сегодняшнего положения дел", - подытожил глава государства.

Владимир Путин также поздравил всех участников встречи с Годом семьи. "Я всем вам желаю в этом всего самого доброго. Успехов вам. Хочу вас поздравить с Годом семьи всех вас и вообще всю страну, потому что это, на мой взгляд, очень важное общенациональное мероприятие. Поздравляю вас со стартом Года семьи", - сказал он.