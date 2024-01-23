В Запорожской области запретили продажу алкоголя в День студента

Нарушителям грозят штрафы до 300 тыс. рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области ввели запрет на розничную продажу алкоголя в День российского студенчества, исключением станут кафе и рестораны. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"25 января 2024 года, в связи с празднованием Дня российского студенчества, на территории Запорожской области вводится полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Балицкого, запрет не касается заведений общественного питания, а нарушителям грозят штрафы до 300 тыс. рублей.

В декабре 2023 года власти региона разрешили продажу крепкого алкоголя в районах области, которые не находятся у линии боевого соприкосновения. Полный запрет действовал в Запорожской области с мая прошлого года.