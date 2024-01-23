В Петербурге планируют завершить строительство моста через Черную речку в 2024 году

Начался монтаж пролетного строения, сообщили в пресс-службе Смольного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Строительство моста через Черную речку в Петербурге планируют завершить в 2024 году, уже начался монтаж пролетного строения - установлены пять балок общим весом 92 тонны, сообщили в пресс-службе Смольного.

"Специалисты АО "ПО "Возрождение" приступили к ответственному этапу возведения моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы. Здесь начался монтаж пролетного строения. С помощью автомобильного крана грузоподъемностью 250 тонн на устроенные ранее опоры установлены пять балок общим весом 92 тонны. <...> Строительство моста планируется завершить в 2024 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что однопролетный мост через Черную речку будет протяженностью 39,2 м и шириной 17 м. Он обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной. Здесь будет организован проезд с двумя полосами движения и тротуарами шириной три метра к жилым домам, социальным учреждениям, офисным и гостиничным зданиям.

В Смольном отметили, что в ближайшее время специалисты приступят к устройству наружного освещения на будущем мосту. Также предстоит установить трехметровые экраны. Они защитят от шума детские площадки на территории жилого комплекса. После окончания основных строительно-монтажных работ будет восстановлено нарушенное благоустройство.