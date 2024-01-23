Путин отметил рост интереса к изучению истории семьи в России

По словам президента РФ, поддержка института семьи является не просто ключевым направлением развития страны и работы всех уровней власти, но и важнейшей частью суверенного мировоззрения страны

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Интерес к изучению истории семьи в последние годы растет, многие стараются узнать больше о судьбе своих предков, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Отрадно, что в последние годы растет интерес к истории своей семьи. Ее изучают, восстанавливают, рассказывают детям о судьбах предков", - сказал глава государства на церемонии старта Года семьи, подчеркнув, что такая тенденция повышает ценность лучших семейных традиций, нравственных устоев, укрепляет институт семьи, повышает престиж материнства и отцовства, всесторонней защиты детства.

По словам Путина, поддержка института семьи является не просто ключевым направлением развития страны и работы всех уровней власти, но и важнейшей частью суверенного мировоззрения России, видения будущего ее народа.