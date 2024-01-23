В Японии отмена скоростных поездов затронула почти 100 тыс. пассажиров

Компания-оператор планирует восстановить движение 24 января

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Почти 100 тыс. пассажиров в Японии были вынуждены изменить свои планы после отмены 282 скоростных поездов из-за неполадок в системе электроснабжения составов. Об этом сообщила компания-оператор Japan Railway, передает агентство Kyodo.

По предварительным данным, приостановка движения скоростных поездов между Токио и северо-востоком страны, а также префектурами на побережье Японского моря произошла из-за провисания на одном из участков пути практически до земли контактных проводов. Проезжавший там поезд повредил токоприемники, кроме того повреждено, оказалось одно окно.

После инцидента около 350 пассажиров были высажены из поезда, а на место происшествия отправлены рабочие. Во время работ на месте раздался звук, похожий на взрыв, сопровождавшийся выделением дыма. Из-за этого два человека пострадали, один из них получил ожоги. Что именно произошло, пока неизвестно.

Компания-оператор планирует восстановить движение в среду, однако пока точных данных на этот счет нет.

Три высокоскоростные железнодорожные магистрали, которые затронул инцидент, обеспечивают скоростную связь Токио с северо-востоком и центральным регионом страны. Также они обслуживают район вблизи побережья Японского моря, рядом с которым в январе произошла серия мощных землетрясений. В среднем поезда на этих трех направлениях ежедневно перевозят несколько сотен тысяч пассажиров.