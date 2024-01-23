Путин рассчитывает, что россияне примут деятельное участие в мероприятиях Года семьи

Президент России призвал предлагать депутатам и региональным представителям идеи для мероприятий

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что граждане страны примут активное участие в событиях Года семьи, призвал предлагать депутатам и другим региональным представителям власти идеи для мероприятий.

"Рассчитываю, что граждане России примут самое деятельное участие в предстоящих мероприятиях Года семьи", - сказал он на церемонии старта в России Года семьи.

Он подчеркнул, что даже если в регионах и муниципальных образованиях составлены планы для проведения мероприятий "на этом работа, безусловно, не заканчивается". "Если у вас есть интересные, полезные идеи, пожалуйста, говорите о них с депутатами, с другими представителями власти. Продвигайте свои предложения и инициативы. Самое главное, чтобы Год семьи проходил с широким участием самих семей", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "только вместе" россияне смогут очень многое сделать для дальнейшей работы и "для движения вперед", а значит - и для будущего Родины.

"Поздравляю вас, всех граждан нашей любимой страны - со стартом Года семьи!" - подытожил глава государства.