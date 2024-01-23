В Душанбе стелу и танк с площади Победы перенесут из-за строительства эстакады

Их переместят в столичный парк Победы

ДУШАНБЕ, 23 января. /ТАСС/. Стелу и танк ИС-2, установленные на площади Победы в Душанбе, в связи со строительством эстакады демонтируют и переместят в столичный парк Победы. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала председателя города (мэр) Рустама Эмомали.

"В настоящее время в целях реализации градостроительного плана, утвержденного постановлением председателя города Душанбе, принято решение о перемещении архитектурного комплекса "Площадь Победы" на новое место - территорию парка Победы", - говорится в сообщении.

Согласно генеральному плану Душанбе, на месте, где сейчас расположены эти памятники, предусмотрено создание двухуровневой кольцевой развязки. Отмечается, что при разработке плана были учтены предложения специалистов по сохранению элементов архитектурного комплекса, к этой работе привлечены специалисты министерства культуры и Художественной академии Таджикистана. В настоящее время на территории парка Победы ведутся строительные работы.

Танк ИС-2, установленный на душанбинской площади Победы в 1987 году, принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта. Ежегодно военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, и добровольческая поисково-мемориальная группа "Память-201" обновляют этот и еще один танк Т-34, находящегося в парке Победы города Турсунзаде республики. Две части душанбинской стелы олицетворяют единство таджикского и русского народа в годы Великой Отечественной войны.