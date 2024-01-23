В Воронеже приехавшей из Киргизии многодетной матери вручили российский паспорт

Женщина прибыла в Россию как участница госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, уточнили в МВД

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД вручили российский паспорт матери шестерых детей Марии Басовой, которая приехала в Воронежскую область из Киргизии и столкнулась со сложностями в получении гражданства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области вручили российский паспорт Марии Басовой. Мама шестерых детей, переехавшая в Воронежскую область из Киргизской Республики, получила гражданство РФ", - сказала она.

По словам Волк, Мария прибыла в Россию как участница государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Она родилась в Киргизии, но со временем в силу различных причин решила переехать в Россию. "С получением гражданства РФ у женщины возникли сложности. Однако благодаря помощи военного корреспондента Александра Коца и сотрудников пресс-центра МВД России ситуацию удалось разрешить", - добавила представитель ведомства.

Полицейские из подразделения по вопросам миграции оказали Басовой консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов. Женщина в настоящее время ожидает появления на свет седьмого ребенка.