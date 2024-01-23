Почти 90% социальных контрактов в Коми показали эффективность

Семьи смогли улучшить свой доход, сообщили в правительстве региона

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Свыше 8,1 тыс. социальных контрактов в помощь малоимущим семьям подписано в Республике Коми за последние три года. Из них 86% показали эффективность, семьи смогли улучшить свой доход, сообщила зампред правительства региона - министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова.

"Крайне важен для поддержания доходов и возможности выйти из состояния малоимущей семьи социальный контракт. За последние три года реализовано 8 107 социальных контрактов, из которых 6 995, или 86% - эффективные, то есть семьи повысили свой доход", - сообщила Грибкова на специальном координационном совете, посвященном поддержке семей.

Так, за счет социальных контрактов заработали логопедическая студия, мастерская по ремонту одежды, художественная мастерская и другие проекты, причем, в отдаленной сельской местности. В том числе за счет социальных контрактов в Коми в 1,6 раза уменьшилось число малоимущих семей - с 17,2 тыс. в 2020 году до 10,9 тыс. в 2023 году, сообщила зампред правительства республики.

По информации Минтруда Коми, в 2023 году было заключено более 2,2 тыс. соцконтрактов (в 2022 году - 2,7 тыс.), более половины участников программы прошлого года увеличили доходы семьи и вышли из категории малоимущих. С помощью социального контракта и государственного пособия малоимущие открывают собственный бизнес, развивают личное подсобное хозяйство, трудоустраиваются и выходят из трудной жизненной ситуации. Так, при открытии собственного дела участник программы может рассчитывать на единовременную выплату до 350 тыс. рублей, при заключении контракта на ведение личного подсобного хозяйства - до 200 тыс. рублей. Соцконтракт по поиску работы предполагает ежемесячное пособие в 19 тыс. рублей и возможность профессионального обучения, в некоторых случаях - со стипендией. Пособие в 19 тыс. рублей выплачивается для преодоления трудной жизненной ситуации, при наличии обстоятельств, из-за которых человек объективно не может работать.

Из бюджета региона на соцконтракты было выделено в прошлом году более 300 млн рублей.