Усть-Катавский завод сделает еще 55 трамвайных вагонов для Челябинска

Трамваи поставят до 1 декабря 2024 года, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") победил в конкурсе на поставку 55 новых односекционных трамвайных вагонов для Челябинска. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Город получит еще 25 полностью низкопольных и 30 частично низкопольных вагонов. Трамваи поставят до 1 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что вагоны оборудованы терминалами системы бесконтактной оплаты проезда, видеопанелями. Для пассажиров предусмотрены бесплатный Wi-Fi и возможность зарядить гаджеты во время поездки. Заказчиком для окраски вагонов снова выбрано сочетание жемчужно-белого и зеленого цветов, уже хорошо знакомое жителям Челябинска и гостям мегаполиса.