В Прикамье проводник поезда высадил пассажиров за 51 км до станции

Красноуфимская транспортная прокуратура проводит проверку

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Проводник поезда Томск - Адлер ошибочно высадил пассажиров в Пермском крае за 51 км от места назначения. Информацию об этом, размещенную в социальных сетях, проверяет Красноуфимская транспортная прокуратура, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"Красноуфимской транспортной прокуратурой организована проверка по публикации в социальной сети о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на Горьковской железной дороге в Пермском крае", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, вечером 22 января поезд №115 сообщением Томск - Адлер остановился на станции Щучье озеро. Проводник одного из вагонов на указанной станции ошибочно высадил пассажиров, следовавших до станции Чернушка, находящейся в 51 км от места назначения. "Прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - добавили в транспортной прокуратуре.

Также Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту произошедшего. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что в полночь по местному времени проводница поезда №115 сообщила пассажирам, что они прибыли на нужную станцию. Когда они вышли из вагона и поняли, что вышли не там, поезд тронулся и пассажиры не успели вернуться в вагон. По сообщениям вышедших пассажиров, позднее их "подобрал" товарный поезд, вместе с ними были женщины и дети.