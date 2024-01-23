"Автодор" намерен возобновить движение по М-12 в Татарстане к утру 24 января

На открытых сейчас участках трассы от Канаша до Шали действует ограничение скорости 70 км/ч

ТАСС, 23 января. "Автодор" намерен возобновить движение по федеральной трассе М-12 в Татарстане к утру 24 января, сообщили ТАСС в компании.

"Дорожники работают в круглосуточном усиленном режиме, чтобы к завтрашнему утру открыть движение на участке с 684 км по 766 км М-12 "Восток": от Канаша до пересечения с Р-241: сегодня вечером по направлению на Москву, а завтра с утра в оба направления", - сообщили в "Автодоре".

По данным компании, 22 января движение на трассе М-12 "Восток" на участке с 766 по 836 км в Татарстане (от пересечения с трассой Р-241 до Шали) возобновили в обе стороны. Ситуацию осложнял мороз, сменивший рекордный за пять лет снегопад, и дорожникам пришлось расчищать трассу от наметенных трехметровых сугробов, превратившихся в лед. На открытых участках трассы от Канаша до Шали действует ограничение скорости 70 км/ч.

В "Автодоре" отметили, что оплата проезда по трассе не будет взиматься до момента полного приведения дороги к требованиям скоростной магистрали.

На покрытых льдом участках трассы М-12 для уборки снега задействовано более 40 единиц, в том числе привлечена снегоуборочная техника повышенной мощности и проходимости. Снегопад принес около 1,4 млн куб. м снега, а ветер с полей - еще около 1 млн куб. м. Сейчас расчищено около 1,5 млн куб. м снега.