Системой "Патронаж" в Липецкой области пользуется 81% беременных женщин

Сервисом пользуются 37 сотрудников медучреждений и 2,2 тыс. женщин

ТАСС, 23 января. Более 2 тыс. беременных женщин - 81% от стоящих на учете по беременности - в Липецкой области пользуются системой "Патронаж". Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

"Новым сервисом пользуются 37 сотрудников женских консультаций и 2,2 тыс. женщин - это 81% от общего количества женщин, вставших на учет по беременности", - говорится в сообщении по итогам прошедшего в Липецке первого заседания Совета по улучшению качества жизни в регионе.

Электронная система "Патронаж" - проект региона для поддержки семей участников спецоперации. Ее использование позволяло закрепить за каждой семьей социального координатора, который помогал в решении самых разных вопросов. Через систему уже обработали около 28 тыс. обращений, а ее действие расширили на многодетные семьи и беременных.

Проекты региона

На заседании совета также представили систему развития инклюзивного образования, в которой работа с детьми с ограничениями по здоровью начинается с детского сада.

Три школы Липецка стали участниками проекта АСИ "Дружелюбная среда в организациях социальной сферы". В них оборудовали помещения для ожидания родителей, модернизировали учительские и рекреационные зоны для детей. Отдельное внимание уделяется взаимоотношениям между школьниками и педагогами, вовлеченности родителей в образовательный процесс, возможности для учителей получать новые навыки. Ученики этих школ, по результатам опроса, стали на 14% больше удовлетворены условиями обучения, среди сотрудников образовательных учреждений этот показатель составил 21%, родителей - 23%.

Кроме того, в регионе открыто четыре отделения комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, что позволило повысить качество услуг, которые предоставляются в сфере социальной защиты. Услугами этих отделений воспользовались 65 человек.

Все эти меры, как отметили в пресс-службе АСИ, оказали влияние на показатели региона в рейтинге качества жизни, ежегодно составляемом агентством. Так, по итогам прошлого года отмечается рост удовлетворенности жителей региона услугами в сферах медицины и образования. Также доля инвалидов, имеющих возможность свободно перемещаться по населенному пункту, за год выросла на 15% - с 30% в 2022 году до 45% в 2023 году.

"Липецкая область опережает средние значения по регионам в 8 из 10 направлений рейтинга. О положительной динамике регионе свидетельствует и индекс качества жизни в городах ВЭБ.РФ, который на 60% синхронизирован с рейтингом качества жизни. В индексе город Липецк опережает средние значения в 9 из 11 направлений", - отмечается в сообщении.