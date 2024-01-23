Селекционно-генетический центр в РФ нарастит выпуск семян свеклы в 17 раз

Такой объем позволит почти наполовину снизить импортозависимость российских аграриев по этому направлению

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Единственный российский частный селекционно-генетический центр "Союзсемсвекла" в 17 раз увеличит производство семян сахарной свеклы в ближайшие три года, сообщил ТАСС генеральный директор центра Роман Бердников. Объем позволит почти наполовину снизить импортозависимость российских аграриев по этому направлению.

"Наш центр является единственным частным селекционно-генетическим центром, который занимается созданием гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. В 2023 году общий объем реализации составил 35 тыс. посевных единиц. В 2024 году произвели 200 тыс. посевных единиц, в 2025 году планируется произвести 400 тыс. посевных единиц, в 2026 году - 600 тыс. посевных единиц", - сказал он.

Наращивание производства позволит почти наполовину снизить зависимость отечественных производителей от импортных семян сахарной свеклы. По данным центра, общий объем потребности в семенах этой культуры в России составляет около 1,3 млн посевных единиц.

"Последние 20 лет на рынке Российской Федерации импорт семян данной культуры составлял практически 100%. Практически с нуля мы входим на этот рынок. <...> Наша задача - чтобы наши гибриды были выше по своим качественным характеристикам, чем все иностранные гибриды, которые используются", - сообщил журналистам Бердников на первой пресс-конференции, прошедшей в Региональном информационном центре Ставропольского края.

Центр "Союзсемсвекла" был создан в 2017 году. При производстве гибридов свеклы отечественной селекции компания сотрудничает с Всероссийским научно-исследовательским институтом сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова, Институтом общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Воронежским государственным аграрным университетом. Центр располагает посевными площадками в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Чечня и Дагестан.