Комиссия по телевидению и радио сняла запрет на ретрансляцию "Sputnik Армения"

Было принято решение снять с эфира передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном" и "Абовян Time"

ЕРЕВАН, 23 января. /ТАСС/. Комиссия по телевидению и радио Армении приняла решение снять запрет на деятельность компании "Тоспа", которая ретранслировала радио "Sputnik Армения". Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

"Обсуждая вопрос об отмене приостановления действия лицензии радиокомпании "Тоспа", вещатель предоставил комиссии шаги по устранению проблем. Было принято решение снять с эфира передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном" и "Абовян Time". Руководствуясь законом "Об аудиовизуальных средствах массовой информации" Комиссия по телевидению и радио приняла решение возобновить лицензию радио "Тоспа" с 25 января 2024 года", - говорится в документе.

20 декабря 2023 года Комиссия по телевидению и радио приостановила действие лицензии ретранслятора радио "Sputnik Армения" армянской радиокомпании "Тоспа" на 30 дней.