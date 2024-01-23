В ГД внесли законопроект о помощи при подаче иска к Германии для пострадавших от фашистов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пояснил, что ФРГ продолжает финансировать "нацистский режим Украины", поэтому пострадавшие в Великой Отечественной войне имеют право подать к ней иски и получить денежную компенсацию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатной юридической помощи пострадавшим в ходе Великой Отечественной войны гражданам СССР, которые в настоящее время являются гражданами РФ и намерены подать иск к Германии о возмещении вреда. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

Предлагается внести изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". Из текста законопроекта следует, что пострадавшие от фашистов в годы Великой Отечественной войны получат право на бесплатную юридическую помощь в случае подачи иска к Германии о возмещении причиненного в ходе войны вреда.

Миронов в разговоре с журналистами пояснил, что Германия продолжает финансировать "нацистский режим Украины", поэтому пострадавшие в Великой Отечественной войне имеют право подать к ней иски и получить денежную компенсацию. "Чтобы им это было делать проще, и юристы наши помогли, для этого мы и вносим такой законопроект", - сказал председатель партии.