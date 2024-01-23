В МГИМО появится кафедра Российского экологического оператора

Можно будет пройти обучение в магистратуре по профилю "Экономика замкнутого цикла" и "Природоохранное законодательство в области обращения с отходами"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Базовая кафедра Российского экологического оператора (РЭО) появится в Институте международной торговли и устойчивого развития МГИМО МИД России 1 сентября. На кафедре можно будет пройти обучение в магистратуре по профилю "Экономика замкнутого цикла", сообщает пресс-служба РЭО.

"Сегодня на ученом совете в МГИМО МИД России было утверждено создание базовой кафедры РЭО. Это важный шаг в развитии кадрового потенциала для отрасли обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. С этим вузом мы уже реализуем программы дополнительного профессионального образования "Экономика замкнутого цикла" и "Природоохранное законодательство в области обращения с отходами". Также в разработке находится магистерская программа РЭО. Она подойдет для абитуриентов, которые проявляют интерес к экологическим профессиям, следят за экологической повесткой и трендами, имеют естественнонаучный склад ума и хотят сделать карьеру в этой сфере", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Финансирование базовой кафедры предполагается с привлечением средств программы "Приоритет-2030" и средств РЭО в равных долях. Кроме того, предполагается возможность учреждения стипендиальной программы для обучающихся по разрабатываемой магистерской программе. Выпускники магистерской программы РЭО по профилю "Экономика замкнутого цикла" получат знания и навыки практического применения природоохранного законодательства, оценки экологических рисков и управления ими, знания особенностей экономики замкнутого цикла, основных бизнес-моделей и оценки их эффективности.

"Все программы и создание кафедры реализуются в рамках соглашения о сотрудничестве между РЭО и МГИМО МИД России. Надо сказать, что институт оказывает огромную поддержку в работе по восполнению дефицита кадров и наращиванию кадрового резерва нашей отрасли", - добавил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.