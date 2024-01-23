Мезенцев передал для Петербурга и Новороссии книги о геноциде народов СССР в годы ВОВ

В издание, в частности, вошли материалы о том, как сражался Ленинград, как вели себя бойцы Ленинградского и Волховского фронтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев передал библиотекам Санкт-Петербурга, Донбасса и Новороссии сотни книг "Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах". Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Церемония прошла во время торжественного приема для ветеранов, защитников и жителей блокадного Ленинграда в Мариинском дворце, приуроченного к 80-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. "Государственный секретарь Союзного государства [Дмитрий Мезенцев] передал в дар Петербургу и библиотекам новых регионов России несколько сотен экземпляров книг "Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Мезенцева, в книге собраны этапы великой истории - борьбы белорусского народа с захватчиками, оккупации Белоруссии, издевательств над мирными гражданами тогда еще единой страны. Авторы поместили на страницах материалы о том, как сражался Ленинград, как вели себя бойцы Ленинградского и Волховского фронтов. "Здесь также есть данные о том гражданском подвиге, который совершил профессор, доктор исторических наук Валентин Ковальчук. Он добился от руководства Ленинграда, чтобы было названо реальное число жертв блокады", - цитирует его пресс-служба.

Госсекретарь отметил, что сегодня на Россию и Белоруссию оказывается беспрецедентное давление, так как руководство обеих стран определяет право свободного выбора, право чтить ветеранов, победивших фашизм. Мезенцев подтвердил единство подходов и позиций президентов России и Белоруссии об уважении к подвигу солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, всех тех, кто героически защищал общее отечество в 1941-1945 годах.

Книга "Срока давности не имеют..." из серии "Библиотека Союзного государства", подготовленная историками Белоруссии и России при участии сотрудников прокуратур, министерств юстиций и судебных органов двух стран, рассказывает о военных преступлениях нацистов и их пособников против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В издании представлены материалы уголовных дел, свидетельства очевидцев злодеяний, творившихся на советской земле оккупантами и их приспешниками. Ранее Мезенцев заявлял, что книга "подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского Союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Белоруссии в 1941-1944 годах", а также то, что "блокада Ленинграда и варварское, зверское, отношение немцев к жителям Ленинградской области - это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный".