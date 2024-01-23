В ГД внесли законопроект о допвыплатах женатым более 20 лет

Сумма выплаты составит 20 тыс. рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение палаты проект базового закона, устанавливающего дополнительные выплаты людям, которые состоят в официальном браке 20 и более лет. Документ размещен в думской электронной базе, кабмин проект не поддержал.

Законопроект предлагает установить, что лица, проживающие в официальном браке 20 лет, "имеют право на получение единовременной денежной выплаты к юбилею совместной жизни" в размере 20 тыс. рублей. Выплату в связи с 25 годами в браке предлагается установить на уровне 25 тыс. рублей, в связи с 30-летним юбилеем - 30 тыс. рублей и так далее до 70 лет совместной жизни. Указывается также, что размер такой выплаты подлежит индексации один раз в год, коэффициент индексации определит кабмин РФ.

Согласно документу, получить такие выплаты смогут только граждане РФ, постоянно проживающие в стране, если их брак не прекращался и не был признан судом недействительным. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Как указывают авторы инициативы, сегодня единовременные денежные выплаты к юбилеям совместной жизни "осуществляют лишь немногие местные органы и субъекты РФ, используя бюджетные средства, находящиеся в их распоряжении". "На федеральном уровне материального поощрения института брака, являющегося краеугольным камнем современного общества и переживающего не лучшие времена, не существует. <…> Учитывая актуальность поддержки семьи и брака в современных условиях российского общества, полагаем, что крайне важно обеспечить на федеральном уровне единые подходы к поощрению лиц, состоящих в браке длительное время", - отмечают авторы в пояснительной записке.

В сопроводительных документах к проекту также представлено официальное заключение правительства, которое не поддержало законопроект. Как указали в кабмине, механизм осуществления выплат "не проработан". "Не представляется возможным установить, является ли указанная выплата разовой или выплачивается каждые пять лет при соблюдении установленных в законопроекте условий, а также производится выплата семье или каждому из супругов в равных долях", - отметили в кабмине. Кроме того, в законопроекте не содержится обоснования "возникновения первоначального права на выплату в виде двадцатилетнего периода нахождения в официальном браке", подчеркивают в правительстве.

Помимо этого, подчеркивается в заключении, материалы к законопроекту не содержат "аргументированного обоснования необходимости регулирования вопросов материальной поддержки семей на федеральном уровне, а не в пределах полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые в настоящее время уже оказывают такую поддержку".