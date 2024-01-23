Мурашко наградил главного гинеколога Адамян медалью за вклад в общественное здоровье

Министр здравоохранения России назвал ее прекрасным врачом, выдающимся ученым и политическим деятелем

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награду Минздрава имени Николая Александровича Семашко за вклад в общественное здоровье главному внештатному специалисту по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейле Адамян.

"Прекрасный врач, выдающийся ученый, политический деятель, ну и, конечно же, учитель. <...> В этот прекрасный, знаменательный день я хотел бы вручить награду министерства здравоохранения имени Семашко, которая вручается за вклад в общественное здравоохранение, в общественное здоровье", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия-24".