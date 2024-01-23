В Петербурге в честь Дня снятия блокады Ленинграда запустят электричку с архивными фото

Торжественный запуск состоится 7 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Необычный тематический электропоезд начнет курсировать 7 февраля в Петербурге в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 81-летия со дня прибытия первого состава в осажденный город, в пяти вагонах разместятся архивные фото и документы из различных музеев. Об ТАСС сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"ОАО "РЖД" в границах Октябрьской железной дороги реализует проект оформления пригородного электропоезда, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Каждый из пяти вагонов посвящен одной из тем жизни города в эти страшные 872 дня: жизнь и быт ленинградцев, медицина в годы блокады, культура и искусство, промышленность, дети - участники обороны Ленинграда и, конечно, Дорога жизни и Дорога Победы", говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что интерьер будет оформлен архивными фотоматериалами и фактами, полученными от участников проекта: Центрального государственного архива кинофонофотодокументов Санкт-Петербурга, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Военно-медицинского музея Министерства обороны Ленинграда, Музея юных участников обороны Ленинграда, Центрального музея Вооруженных сил Министерства обороны России, Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, народного музея "А музы не молчали", Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Музея железных дорог России, Мемориального комплекса "Дорога Победы" Октябрьской железной дороги.

Торжественный запуск состоится 7 февраля и будет приурочен к 81-летней годовщине со дня прибытия первого поезда в осажденный Ленинград с Большой земли. Далее поезд вместе с ветеранами и школьниками отправится до станции Ладожское озеро для возложения венков к мемориалу "Разорванное кольцо". В дальнейшем планируется, что поезд будет курсировать по сети ОЖД.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня (с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года) - общее количество ее жертв, по последним данным, превышает 1 млн человек. Несмотря на осаду в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду города войсками нацистской Германии и их пособниками военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом, а сумма ущерба городу и его жителям превысила 35 трлн рублей в пересчете на современную валюту. 2 ноября 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым 27 января стало именоваться Днем полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.