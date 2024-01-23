В МВД РФ заявили, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы

По словам официального представитель ведомства Ирины Волк, Киев делает большую ставку на внутреннюю дестабилизацию России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МВД России предупредило о том, что украинские спецслужбы через Telegram-каналы, использующие методики вовлечения в игровые задания, вербуют россиян и привлекают их к разведывательной деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с украинской стороны делается большая ставка на внутреннюю дестабилизацию России и теракты в стране, поэтому схемы вовлечения россиян в противоправную деятельность достаточно изощрены.

"Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для "расследований". Используя в таких Telegram-каналах методики "геймификации", вовлечения в игровые задания, злоумышленники, по сути, осуществляют вербовку граждан, ставя перед ними задачи разведывательного характера по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале", - написала она в своем Telegram-канале.

В МВД напомнили, что сбор и передача по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности РФ является шпионажем (ст. 276 УК РФ). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.